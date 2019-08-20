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В Гомельской области в ДТП погиб мотоциклист

21.08.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гомельской области в ДТП погиб мотоциклист

Гомельской области при столкновении с большегрузом погиб мотоциклист. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 8 утра на автодороге Н4095 Центролит — Урицкое — Уваровичи произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля МАЗ.

«Оба транспортных средства двигались в попутном направлении со стороны ул.Объездной в направлении агрогородка Урицкое. По предварительной информации, водитель МАЗа поворачивал налево и, чтобы сократить путь, выехал на полосу встречного движения. В это время мотоциклист на повороте обгонял грузовик, в результате чего и попал под большегруз. Предварительно оба водителя трезвые, но данная информация уточняется», — сообщила Ольга Чемоданова.

Водитель мотоцикла 1984 года рождения, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по данному факту проводится проверка.-0-

Фото предоставлено МВД Беларуси

Читать полностью: https://m.belta.by/incident/view/v-gomelskoj-oblasti-v-dtp-pogib-mototsiklist-359075-2019/

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Гомельской области при столкновении с большегрузом погиб мотоциклист. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель...
 
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