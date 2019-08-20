В Шарковщинском районе в поле сгорел трактор

Источник материала: Tut.by

В поле рядом с деревней Станиславово Шарковщинского района 20 августа сгорел трактор МТЗ. В момент возгорания он пахал землю, сообщает МЧС.





Когда к месту происшествия приехали спасатели, трактор горел открытым пламенем.

Пока подоспела помощь, механизатор сельхозпредприятия «Доваторский» пытался потушить огонь сам — огнетушителем, но у него не получилось. Мужчина не пострадал, а в тракторе повреждены кабина, моторный отсек и колеса.

Рассматриваемая версия пожара — короткое замыкание электропроводки.



