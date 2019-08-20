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В Шарковщинском районе в поле сгорел трактор
Источник материала: Tut.by
В поле рядом с деревней Станиславово Шарковщинского района 20 августа сгорел трактор МТЗ. В момент возгорания он пахал землю, сообщает МЧС.
Когда к месту происшествия приехали спасатели, трактор горел открытым пламенем.
Пока подоспела помощь, механизатор сельхозпредприятия «Доваторский» пытался потушить огонь сам — огнетушителем, но у него не получилось. Мужчина не пострадал, а в тракторе повреждены кабина, моторный отсек и колеса.
Рассматриваемая версия пожара — короткое замыкание электропроводки.
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В поле рядом с деревней Станиславово Шарковщинского района 20 августа сгорел трактор МТЗ. В момент возгорания он пахал землю.
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