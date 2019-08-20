ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По местам уборки урожая

21.08.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности во время уборочной кампании – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед работниками отдела по чрезвычайным ситуациям. С этой целью регулярно осуществляются рейды по местам уборки урожая, хранения и переработки зерна.
Так, рейдовая бригада в составе инспекторов инспекции надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетила сельскохозяйственные предприятия района. В местах уборки урожая выборочно проверялись теоретические знания и практические навыки участников уборочной страды на предмет действий в случае пожара и умения пользоваться огнетушителем. Проверялась оснащенность комбайнов первичными средствами пожаротушения, а также наличие на участках уборки урожая техники, приспособленной для пожаротушения, в частности, трактора с бочкой воды и плугом, и практическая отработка тушения условного пожара с подачей воды.
В ходе рейдов замечаний по пожарной безопасности не выявлено. Руководителями сельскохозяйственных объектов приняты определенные меры по приведению объектов, связанных с уборкой, переработкой, хранением урожая в соответствие требованиям правил пожарной безопасности.
Роман Устиненко,
ст. инспектор ГПиВО РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности во время уборочной кампании – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело "мужчины с топором", который громил на Евроопт в Бресте прокомментировали в СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика