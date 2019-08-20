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По местам уборки урожая
21.08.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности во время уборочной кампании – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед работниками отдела по чрезвычайным ситуациям. С этой целью регулярно осуществляются рейды по местам уборки урожая, хранения и переработки зерна.
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Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности во время уборочной кампании – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед
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