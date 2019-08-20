Источник материала: Кричевская жизнь

Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности во время уборочной кампании – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед работниками отдела по чрезвычайным ситуациям. С этой целью регулярно осуществляются рейды по местам уборки урожая, хранения и переработки зерна.

Так, рейдовая бригада в составе инспекторов инспекции надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетила сельскохозяйственные предприятия района. В местах уборки урожая выборочно проверялись теоретические знания и практические навыки участников уборочной страды на предмет действий в случае пожара и умения пользоваться огнетушителем. Проверялась оснащенность комбайнов первичными средствами пожаротушения, а также наличие на участках уборки урожая техники, приспособленной для пожаротушения, в частности, трактора с бочкой воды и плугом, и практическая отработка тушения условного пожара с подачей воды.

В ходе рейдов замечаний по пожарной безопасности не выявлено. Руководителями сельскохозяйственных объектов приняты определенные меры по приведению объектов, связанных с уборкой, переработкой, хранением урожая в соответствие требованиям правил пожарной безопасности.

Роман Устиненко,

ст. инспектор ГПиВО РОЧС.