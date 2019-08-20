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На строительном объекте в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом

21.08.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 августа в 16.00 при выполнении строительно-монтажных работ на объекте строительства «Строительство торгово-развлекательного центра по ул. Центральная, 60» в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом.

На строительном объекте в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом

Машинист грузоподъемного крана, выполняя подъем поддона с кирпичом на второй этаж строящегося здания, допустил касание стрелой крана стены второго этажа, что повлекло ее обрушение.

В результате обрушения под обломками погиб каменщик.

На строительном объекте в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом

Согласно предварительным данным, несчастный случай не связан с техническим состоянием грузоподъемного крана. Предполагаемая причина несчастного случая – ошибка действий крановщика.

Специальное расследование несчастного случая будет проведено Брестским областным управлением Департамента государственной инспекции труда с участием представителя Пинского межрайонного сектора надзора и экспертизы Брестского областного управления Госпромнадзора.

 
 
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  20 августа в 16.00 при выполнении строительно-монтажных работ на объекте строительства «Строительство торгово-развлекательного центра по ул. Центральная, 60» в...
 
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