На строительном объекте в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом

Источник материала: Виртуальный Брест

20 августа в 16.00 при выполнении строительно-монтажных работ на объекте строительства «Строительство торгово-развлекательного центра по ул. Центральная, 60» в Пинске произошел несчастный случай со смертельным исходом.





Машинист грузоподъемного крана, выполняя подъем поддона с кирпичом на второй этаж строящегося здания, допустил касание стрелой крана стены второго этажа, что повлекло ее обрушение.

В результате обрушения под обломками погиб каменщик.





Согласно предварительным данным, несчастный случай не связан с техническим состоянием грузоподъемного крана. Предполагаемая причина несчастного случая – ошибка действий крановщика.

Специальное расследование несчастного случая будет проведено Брестским областным управлением Департамента государственной инспекции труда с участием представителя Пинского межрайонного сектора надзора и экспертизы Брестского областного управления Госпромнадзора.