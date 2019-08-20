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В гараже Пинского зверохозяйства произошел пожар

21.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В гараже Пинского зверохозяйства произошел пожар
На территории ЧУП «Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза» произошел пожар, сообщил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В дежурную часть Пинского ГРОЧС сегодня в 2.12 поступил звонок от сторожа предприятия, расположенного в агрогородке Молотковичи. Мужчина сообщил о пожаре в гараже. К моменту прибытия спасателей из кирпичного здания шел дым. Огонь уничтожил один кормораздатчик, еще два повредил. Пожар был ликвидирован за 13 минут.

Причина возгорания устанавливается. Пожар не повлиял на работу предприятия.

По информации БелТА.

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