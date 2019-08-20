В гараже Пинского зверохозяйства произошел пожар

Источник материала: Полесская правда



На территории ЧУП «Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза» произошел пожар, сообщил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В дежурную часть Пинского ГРОЧС сегодня в 2.12 поступил звонок от сторожа предприятия, расположенного в агрогородке Молотковичи. Мужчина сообщил о пожаре в гараже. К моменту прибытия спасателей из кирпичного здания шел дым. Огонь уничтожил один кормораздатчик, еще два повредил. Пожар был ликвидирован за 13 минут.

Причина возгорания устанавливается. Пожар не повлиял на работу предприятия.