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В гараже Пинского зверохозяйства произошел пожар
21.08.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В дежурную часть Пинского ГРОЧС сегодня в 2.12 поступил звонок от сторожа предприятия, расположенного в агрогородке Молотковичи. Мужчина сообщил о пожаре в гараже. К моменту прибытия спасателей из кирпичного здания шел дым. Огонь уничтожил один кормораздатчик, еще два повредил. Пожар был ликвидирован за 13 минут.
Причина возгорания устанавливается. Пожар не повлиял на работу предприятия.
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