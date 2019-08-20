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На стройплощадке в Пинске погиб бригадир
21.08.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Несчастный случай произошел днем 20 августа на стройплощадке на улице Центральной. По предварительным данным, 61-летний крановщик поднимал автокраном поддон с кирпичом. В это время была обрушена блочная стена, в результате чего смертельные травмы получил 42-летний бригадир строительного предприятия. Медицинское освидетельствование показало, что крановщик был пьян.
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