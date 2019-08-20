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На стройплощадке в Пинске погиб бригадир

21.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На стройплощадке в Пинске погиб бригадир
Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смертельного травмирования бригадира, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Несчастный случай произошел днем 20 августа на стройплощадке на улице Центральной. По предварительным данным, 61-летний крановщик поднимал автокраном поддон с кирпичом. В это время была обрушена блочная стена, в результате чего смертельные травмы получил 42-летний бригадир строительного предприятия. Медицинское освидетельствование показало, что крановщик был пьян.

«Проведен осмотр места происшествия, опрошены работники, изъята документация по технике безопасности, назначены экспертизы. Следователями устанавливаются все обстоятельства ЧП», — добавила Юлия Гончарова.

По информации БелТА.

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