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На территории храма в Бресте обнаружены боеприпасы

21.08.2019 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В течение месяца поисковый батальон войсковой части 28443 ведёт в Бресте раскопки на территории, прилегающей к храму Свято-Симеоновского Кафедрального Собора. За это время были выкопаны более 200 костных останков, принадлежащих солдатам Великой Отечественной войны.

На территории храма в Бресте обнаружены боеприпасы


Сегодня в 15.33 на телефон милиции "102" позвонил служащий батальона и сообщил, что на территории храма обнаружен ящик с минометными минами времен Великой Отечественной войны.

На месте работают сотрудники Ленинского РОВД и саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526.

МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия с таким взрывоопасным прошлым могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

 
Теги: Брест
 
 
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  В течение месяца поисковый батальон войсковой части 28443 ведёт в Бресте раскопки на территории, прилегающей к храму Свято-Симеоновского Кафедрального Собора. За...
 
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