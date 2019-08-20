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На территории храма в Бресте обнаружены боеприпасы
21.08.2019 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В течение месяца поисковый батальон войсковой части 28443 ведёт в Бресте раскопки на территории, прилегающей к храму Свято-Симеоновского Кафедрального Собора. За это время были выкопаны более 200 костных останков, принадлежащих солдатам Великой Отечественной войны.
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