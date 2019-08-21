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На аэродроме под Витебском попал в аварию вертолет

22.08.2019 08:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел утром 21 августа на аэродроме Куковячино под Витебском. Вертолет Ми-2 местного аэроклуба шел на посадку и попал в аварию, сообщает ДОСААФ.


Фото: dosaaf.gov.by

Вертолет выполнял плановый полет. В 10.39, когда он садился на аэродром, произошла авария. Ее характер в ДОСААФ не уточняют.

Экипаж не пострадал, но вертолет получил повреждения. На земле жертв и повреждений нет.

В причинах аварии разбирается специальная комиссия.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел утром 21 августа на аэродроме Куковячино под Витебском.
 
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