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В Могилевском районе ночью горела пилорама. Люди не пострадали
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе ночью горела пилорама,
в дереню Фойно спасателей вызвали в 3 часа ночи. Из-за чего начался пожар, устанавливают. Огонь повредил 70 м2 крыши навеса и деревообрабатывающий станок.
Деревянный навес находится на территории ООО «Фойно», арендатор — ОАО «Макаренцы Лес».
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