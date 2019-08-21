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В Могилевском районе ночью горела пилорама. Люди не пострадали

22.08.2019 10:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе ночью горела пилорама, сообщает МЧС. Люди при этом не пострадали.


Фото: МЧС

в дереню Фойно спасателей вызвали в 3 часа ночи. Из-за чего начался пожар, устанавливают. Огонь повредил 70 м2 крыши навеса и деревообрабатывающий станок.

Деревянный навес находится на территории ООО «Фойно», арендатор — ОАО «Макаренцы Лес».

 
 
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