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Уголовное дело в отношении пяти жителей г.Минска и Минской области

22.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

С этой целью ими регистрировались субъекты хозяйствования, подыскивались лица, согласные за вознаграждение стать их формальными руководителями. С использованием реквизитов созданных лжепредпринимательских структур пособниками изготавливались подложные первичные и иные бухгалтерские документы, впоследствии помещаемые в бухгалтерский учет «фирмы» и учитываемые при налогооблажении.  

Обвиняемые действовали из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении от указанных операций вознаграждения в виде процентов от суммы проведенной операции.

Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов
составила свыше 3,5 млн рублей.

Предварительное расследование по делу проводилось Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Минской области.

Проверкой уголовного дела в прокуратуре области установлено, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами. Помимо этого, некоторое обвиняемые полностью признали себя виновными и в допросах подробно описали механизм оказания пособничества и роль каждого из них в данной деятельности.

В случае признания виновности обвиняемых судом в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет со штрафом либо лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом. Судом также может быть назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области младший советник юстиции Лариса Довбнюк

 
 
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Прокуратурой Минской области 12.08.2019 направлено в суд уголовное дело в отношении пяти жителей г.Минска и Минской области, которые с 2010 г. по 2015 г. осуществляли...
 
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