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В США семь человек госпитализировали после аварийной посадки самолета Hawaiian Airlines

23.08.2019 07:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, следовавший из Окленда (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи), совершил экстренную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту, в результате чего семь пассажиров были госпитализированы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил в четверг вечером телеканал CNN.


Фото: Reuters

Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает. Дым, отмечает телеканал, начал заполнять салон самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, за 20 минут до приземления, после чего было принято решение об экстренной посадке. Для эвакуации людей после успешного приземления использовались надувные трапы.

Авиакомпания пока не установила причины задымления во время полета своего лайнера.

 
 
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Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает.
 
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