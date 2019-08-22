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В Пружанском районе милиция с выстрелами задерживала нарушителя с топором
Источник материала: Tut.by
Пружанским милиционерам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы задержать буйного нарушителя с топором,
Милицию вызвала жительница деревни Слобудка. Она сообщила, что ее сожитель угрожает ей топором.
Прибывшие на место силовики обнаружили нарушителя с топором возле многоэтажного дома. На требование положить секиру на землю он не отреагировал, а направился в сторону милиционеров.
Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина испугался и попытался убежать. Нарушителя остановил прохожий, который помог милиционерам задержать беглеца.
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Дебошир с топором в руках отказался сдаваться и пошел в сторону милиционеров.
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