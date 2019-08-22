В Пружанском районе милиция с выстрелами задерживала нарушителя с топором

Источник материала: Tut.by

Пружанским милиционерам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы задержать буйного нарушителя с топором, сообщает МВД.





Милицию вызвала жительница деревни Слобудка. Она сообщила, что ее сожитель угрожает ей топором.

Прибывшие на место силовики обнаружили нарушителя с топором возле многоэтажного дома. На требование положить секиру на землю он не отреагировал, а направился в сторону милиционеров.

Сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина испугался и попытался убежать. Нарушителя остановил прохожий, который помог милиционерам задержать беглеца.