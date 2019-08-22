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В лесу под Витебском нашли более 50 боеприпасов
Источник материала: Tut.by
В лесу возле деревни Зароново Витебского района 22 августа нашли более 50 боеприпасов времен войны,
Боеприпасы обнаружили военнослужащие в/ч 28 443 во время поисковых работ. В лесу находились 46 минометных мин калибра 82 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 37 мм, две гранаты РГ-42 и артиллерийский взрыватель.
Боеприпасы уничтожили саперы.
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Боеприпасы обнаружили военнослужащие в/ч 28 443 во время поисковых работ.
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