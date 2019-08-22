ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечненском районе мужчина избил прохожего. Ему показалось, что он подрывал петарды

23.08.2019 14:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях в милицию Молодечно обратилась женщина: на улице ее знакомого без причины ударил неизвестный мужчина. Хулиган объяснил, что его разозлили взрывы петард, вот он и наказал «подозреваемого». Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Вечером в милицию обратилась жительница поселка Чисть. По ее словам, прямо на улице ее знакомого без причины ударил неизвестный мужчина.

Оказалось, накануне подозреваемый выпивал с приятелем в местном заведении. А выйдя на улицу ему послышался шум петард. Он решил сам наказать хулиганов, но обойдя здание вокруг никого не нашел, и тогда под горячую руку попались проходящие мимо мужчина и женщина.

Без причины фигурант ударил 33-летнего прохожего ногой в грудь. Пока женщина звонила на 102, дебошир вернулся в бар на продолжение банкета.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель. Его через пару часов задержали дома, он был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство, по ст. 339 УК за такое грозит до 6 лет лишения свободы. К слову, в этом году мужчина уже мелькал в сводках: разбил плафон у подъезда и бросил в окно.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В лесу под Витебском нашли более 50 боеприпасов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика