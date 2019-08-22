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В Молодечненском районе мужчина избил прохожего. Ему показалось, что он подрывал петарды
Источник материала: Tut.by
На днях в милицию Молодечно обратилась женщина: на улице ее знакомого без причины ударил неизвестный мужчина. Хулиган объяснил, что его разозлили взрывы петард, вот он и наказал «подозреваемого». Об этом
Вечером в милицию обратилась жительница поселка Чисть. По ее словам, прямо на улице ее знакомого без причины ударил неизвестный мужчина.
Оказалось, накануне подозреваемый выпивал с приятелем в местном заведении. А выйдя на улицу ему послышался шум петард. Он решил сам наказать хулиганов, но обойдя здание вокруг никого не нашел, и тогда под горячую руку попались проходящие мимо мужчина и женщина.
Без причины фигурант ударил 33-летнего прохожего ногой в грудь. Пока женщина звонила на 102, дебошир вернулся в бар на продолжение банкета.
Подозреваемым оказался 25-летний местный житель. Его через пару часов задержали дома, он был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство, по ст. 339 УК за такое грозит до 6 лет лишения свободы. К слову, в этом году мужчина уже мелькал в сводках: разбил плафон у подъезда и бросил в окно.
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Теперь хулигану грозит до 6 лет в колонии.
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