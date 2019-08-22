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Анатолий ЛИС о гибели людей в Белоозерске: «Ужесточением мер результата не добьемся»

23.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Анатолий ЛИС о гибели людей в Белоозерске: «Ужесточением мер результата не добьемся»

Действительно, статистика по уходу людей из жизни  от внешних причин неприглядная. Причем уходят люди трудоспособного возраста, и это не может не настораживать. Пример человеческой беспечности, безразличия — трагедия в Белоозерске, где в результате ДТП погибли (утонули в водоеме) люди, в том числе дети.

«Только ужесточением мер к нарушителям ПДД («пьяная» езда, пересечение сплошной линии, проезд на красный свет и т.д.) результата не добьемся. Здесь свою роль играет и поведение окружающих, сложившееся безразличное отношение к происходящему. Необходимо вести разъяснительную, пропагандистскую работу, в том числе и через СМИ», — отметил Анатолий Лис.

В целом смертность от внешних причин по области за первое полугодие 2019 года снизилась на 7% (умерло 522 человека; в первом полугодии 2018 года – 561).

Но в структуре смертности от внешних причин первое место занимают случайные отравления алкоголем — 23% (122 случая, за 6 месяцев 2018 года – 120 случаев), второе место — утопления — 10% (52 случая, за 6 месяцев 2018 года — 36 случаев), третье — несчастные случаи на пожарах — 9% (47 случаев, за 6 месяцев 2018 года – 45 случаев).

Рост смертности от внешних причин произошел за счет утоплений — на 44%, несчастных случаев на пожарах — на 4%, отравлений алкоголем и связанных с употреблением алкоголя — почти на 2% соответственно.

Снижение смертности от внешних причин произошло за счет несчастных случаев, вызванных воздействием электрического тока — на 67%, механических удушений — на 45%, убийств — на 35%, случайных падений — на 29%, смертей при ДТП — на 22%, самоубийств — на 5%.

В трудоспособном возрасте также отмечается снижение числа умерших от внешних причин смерти на 6% (с 384 до 360 случаев).

Отдельно следует остановиться на трудовом травматизме. По оперативным данным, в первом полугодии 2019 года в организациях области погибло 4 работника и 44 человека получили тяжелые травмы. Из указанного количества травмированных связь с производством установлена у всех погибших, что на 12 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 41 – получивших тяжелые производственные травмы (в январе-июне 2018 года – 44). Коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом в области один из самых низких по республике (по области – 0,8, по республике – 1,3).

Основными причинами смертельного и тяжелого травматизма в организациях по завершенным специальным расследованиям явились: нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов, в т.ч. по охране труда (31,1%); личная неосторожность потерпевшего (11,1%); нарушение требований по охране труда другими работниками (11,1%); невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (8,9%).

Анатолий Лис ответил и на другие вопросы журналистов, которые касались точек развития города Бреста после его 1000-летнего юбилея, развития в области физкультуры и спорта и других тем.

Виолетта ПОДЛУЖНАЯ, участник пресс-конференции.

Фото Валерия КОРОЛЯ, «Заря».

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