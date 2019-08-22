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Милиция ищет 15-летнюю девушку из Гродно. Она могла сбежать из дома с парнем

23.08.2019 17:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 августа родители ищут 15-летнюю Диану Ковалеву из Гродно. Девушка может быть вместе с парнем, сообщает милиция региона.


Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

В минувший понедельник, примерно в 15.00, девушка вышла из своей квартиры в Гродно и пропала. О ее пропаже в милицию мать заявила на третий день. О местонахождении Дианы Ковалевой до сих пор ничего не известно.

«В последний раз ее видели в деревне Могиляны (Берестовицкий район, Гродненская область). Она может передвигаться вместе с 17-летним Евгением Рукшей», — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Приметы: на вид 15−18 лет, 165−170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые с розовым отливом до плеч. Была одета: белая майка в темные цветочки, светлая матерчатая юбка, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить об этом по телефону: 8 (0152) 79−78−05 или по короткому номеру 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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Она пропала еще в минувший понедельник, и до сих пор не вернулась домой.
 
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