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В Брестском районе подростки ловили раков - а поймали гранату
Источник материала: Tut.by
Подростки достали из озера Медное гранату,
Об опасной находке в милицию сообщил брестчанин. Мужчина рассказал, в тот день он подвозил подростков в Брест. Они ему рассказали, что во время ловли раков на озере Медное они достали из воды гранату.
Как только водитель узнал от детей, что в салоне его автомобиля находится граната, он остановил машину, забрал опасную находку и отнес ее в лес на безопасное расстояние.
Саперы изъяли и уничтожили гранату.
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С найденной гранатой подростки словили попутку и попытались доехать до Бреста.
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