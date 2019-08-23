В Брестском районе подростки ловили раков - а поймали гранату

Источник материала: Tut.by

Подростки достали из озера Медное гранату, сообщает МВД.



Фото: МВД

Об опасной находке в милицию сообщил брестчанин. Мужчина рассказал, в тот день он подвозил подростков в Брест. Они ему рассказали, что во время ловли раков на озере Медное они достали из воды гранату.

Как только водитель узнал от детей, что в салоне его автомобиля находится граната, он остановил машину, забрал опасную находку и отнес ее в лес на безопасное расстояние.

Саперы изъяли и уничтожили гранату.