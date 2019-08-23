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В Брестском районе подростки ловили раков - а поймали гранату

24.08.2019 07:44 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подростки достали из озера Медное гранату, сообщает МВД.


Фото: МВД

Об опасной находке в милицию сообщил брестчанин. Мужчина рассказал, в тот день он подвозил подростков в Брест. Они ему рассказали, что во время ловли раков на озере Медное они достали из воды гранату.

Как только водитель узнал от детей, что в салоне его автомобиля находится граната, он остановил машину, забрал опасную находку и отнес ее в лес на безопасное расстояние.

Саперы изъяли и уничтожили гранату.

 
Теги: Брест
 
 
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С найденной гранатой подростки словили попутку и попытались доехать до Бреста.
 
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