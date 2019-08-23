Труп мужчины нашли в комбайне в Белыничском районе. Техника стояла под линией электропередач

Источник материала: Tut.by

В Белыничском районе 23 августа на комбайне обнаружили труп мужчины. Полагают, что он скончался от удара электрическим током, сообщает «Белэнерго».



Фото: «Белэнерго»

Тело комбайнера нашли утром — техника стояла около деревни Вишов под воздушной линией 10 кВ. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Энергетики напоминают, что движение машин под проводами воздушной линии электропередачи допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре. Категорически запрещается остановка, заправка, ремонт машин под действующими линиями электропередачи.