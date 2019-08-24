В Лепельском районе погиб комбайнер. Мужчина попал в жатку комбайна

Источник материала: Tut.by

В Лепельском районе при уборке зерновых погиб комбайнер. По предварительным данным, во время работы мужчина после засора жатки покинул кабину комбайна, при этом он не заглушил двигатель. «В результате устранения засора из жатки она пришла в движение и захватила мужчину», — сообщают в Следственном комитете.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Трагедия произошла в субботу, 24 августа, около 14.40 часов, отмечают в СК. 53-летний комбайнер погиб на месте происшествия. Как сообщают наши читатели — ЧП случилось у деревни Григоровичи.

Специалисты следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили комбайнеров. Они изъяли необходимую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщают в СК.