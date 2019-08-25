В Минске задержан парень за убийство 19-летней девушки

Источник материала: Tut.by

Следователи в Минске выясняют обстоятельства убийства 19-летней девушки. Две недели назад ее тело нашли в одной из квартир на улице Седых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь с пятницы на субботу, 9-10 августа, пьяный 20-летний минчанин причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой.

Девушка скончалась на месте от полученных травм.

Молодому человеку уже предъявлено обвинение по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса, за что грозит наказание вплоть до 25 лет лишения свободы, пожизненного заключения или расстрела.

Парень заключен под стражу. Изъято предполагаемое орудие преступления. Вместе с милицией следователи сейчас выясняют мотив убийства.