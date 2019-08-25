В Барани при пожаре эвакуировали 35 жильцов общежития

Источник материала: Tut.by

Вечером 24 августа спасатели тушили пожар в общежитии на улице Островского в городе Барань Оршанского района. Эвакуировали 35 человек, сообщают в МЧС.

Возгорание произошло в помещении моечной на пятом этаже общежития. Из соседних и нижерасположенных комнат эвакуировали 35 человек, из них 8 детей. Никто не пострадал.

В моечной уничтожена стиральная машина, повреждено имущество. Причину пожара выясняют.