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В Барани при пожаре эвакуировали 35 жильцов общежития

26.08.2019 12:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 24 августа спасатели тушили пожар в общежитии на улице Островского в городе Барань Оршанского района. Эвакуировали 35 человек, сообщают в МЧС.

Возгорание произошло в помещении моечной на пятом этаже общежития. Из соседних и нижерасположенных комнат эвакуировали 35 человек, из них 8 детей. Никто не пострадал.

В моечной уничтожена стиральная машина, повреждено имущество. Причину пожара выясняют.

 
 
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Возгорание произошло в помещении моечной на пятом этаже общежития.
 
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