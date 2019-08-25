В Пинске пьяный угонщик авто ударил милиционера

Источник материала: Полесская правда



В Пинске на местного жителя заведены уголовные дела за угон автомобиля и насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В дежурную часть Пинского ГОВД 25 августа позвонили неравнодушные граждане и сообщили, что по улице Калиновского на автомобиле Mercedes-Benz движется, предположительно, пьяный водитель. Вскоре его задержали сотрудники Департамента охраны. Было видно, что мужчина 1974 года рождения нетрезв. Его доставили в наркодиспансер, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Во время составления административных протоколов пинчанин ударил милиционера и попытался скрыться. Беглеца задержали и вызвали следственно-оперативную группу.

«При разбирательстве выяснилось, что владельцем Mercedes является местный житель, который накануне вечером оставил свой автомобиль на территории гаражного кооператива и даже не был в курсе, что на нем кто-то разъезжает без его ведома», — отметила Ольга Чемоданова.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст.214 (угон транспортного средства) УК. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.