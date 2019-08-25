Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г.Бреста устанавливаются свидетели и очевидцы конфликта, произошедшего в период с 00.35 по 00.40 часов 10.05.2019, вблизи караоке-бара "Пиано" г.Бреста, расположенного по адресу: г.Брест, бульвар Шевченко, д. 4.





В частности, устанавливаются лица, которые помогли подняться с земли мужчине, одному из участников конфликта.

Лиц, ставших очевидцами данного конфликта, просим сообщить об этом по номеру 80291697810 либо же по номеру 102.

Заранее благодарим Вас за оказанное содействие.