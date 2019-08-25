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Устанавливаются свидетели и очевидцы конфликта вблизи караоке-бара "Пиано"

26.08.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г.Бреста устанавливаются свидетели и очевидцы конфликта, произошедшего в период с 00.35 по 00.40 часов 10.05.2019, вблизи караоке-бара "Пиано" г.Бреста, расположенного по адресу: г.Брест, бульвар Шевченко, д. 4.

Устанавливаются свидетели и очевидцы конфликта вблизи караоке-бара "Пиано"

В частности, устанавливаются лица, которые помогли подняться с земли мужчине, одному из участников конфликта.

Лиц, ставших очевидцами данного конфликта, просим сообщить об этом по номеру 80291697810 либо же по номеру 102.

Заранее благодарим Вас за оказанное содействие.

 
Теги: Брест
 
 
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  Московским РОВД г.Бреста устанавливаются свидетели и очевидцы конфликта, произошедшего в период с 00.35 по 00.40 часов 10.05.2019, вблизи караоке-бара "Пиано" г.Бреста,...
 
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