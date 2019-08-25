В Сенненском районе выпившие мужчины решили посадить на цепь енота. Тот оказался бешеным

Источник материала: Tut.by

В деревне Отрадное Сенненского района подвыпившие мужчины решили посадить на собачью цепь енота, который пришел на подворье. Тот оказался бешеным и покусал двух человек, пишет «Голас Сеннешчыны».

Трое друзей выпивали, отмечая праздник. Вдруг услышали громкий лай собаки. Вышли во двор и увидели, что возле будки сидит енот. Животное было вялым, на голоса людей почти не реагировало. Но когда один из мужчин решил посадить его на цепь, енот несколько раз укусил его за руку. Это остудило «дрессировщиков», они позвонили в скорую.

Мужчину госпитализировали, но енот по-прежнему находился во дворе. Внимание оставшихся друзей снова переключилось на него. Один из них ударил животное. Зверек цапнул обидчика за ногу. Рана показалась мужчине пустяком, и он забыл о ней.

Вскоре в деревню приехали ветеринары. Выяснилось, что енот болен бешенством.

Второго мужчину, который ударил енота, нашли не сразу: он уехал в райцентр и попал там в изолятор временного содержания.

Всем потерпевшим сейчас делают прививки.

Специалисты также установили наблюдение за собакой, с которой контактировал енот, и за другими домашними животными.