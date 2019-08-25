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На пожаре в Осиповичском районе погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Утром 24 августа в деревне Дворок Осиповичского района произошел пожар,
В горевшем доме спасатели нашли тела двух человек — 45-летнего хозяина и его 51-летней сожительницы.
Предполагают, что причиной пожара стало неосторожное курение в доме.
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Предполагают, что причиной пожара стало неосторожное курение в доме.
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