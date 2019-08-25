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На пожаре в Осиповичском районе погибли два человека

26.08.2019 16:46 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 24 августа в деревне Дворок Осиповичского района произошел пожар, сообщает МЧС. Погибли два человека.


Фото: МЧС

В горевшем доме спасатели нашли тела двух человек — 45-летнего хозяина и его 51-летней сожительницы.

Предполагают, что причиной пожара стало неосторожное курение в доме.

 
 
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Предполагают, что причиной пожара стало неосторожное курение в доме.
 
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