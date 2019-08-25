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Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»

26.08.2019 20:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОУР ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность граждан, которые 05.08.2019 находились на улице Советская, около диско-клуба «Лофт», расположенного по адресу: г.Брест, ул.Советская, д.73, и являются свидетелями конфликта, который произошёл в период времени с 01:20 до 02:00 часов 05.08.2019.

Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»

Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»


Лицам, которым что-либо известно о данном конфликте или которые узнали себя на фотографии, просьба сообщить сотрудникам милиции по телефонам: м.т.+375(29)7207426 Владислав Андреевич, р.т.27-59-21, м.т. дежурного 8236590, либо по телефону 102.

Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»
 Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»

Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»

Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»

 
Теги: Брест
 
 
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  ОУР ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность граждан, которые 05.08.2019 находились на улице Советская, около диско-клуба «Лофт»,...
 
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