 Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»

Источник материала: Виртуальный Брест

ОУР ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность граждан, которые 05.08.2019 находились на улице Советская, около диско-клуба «Лофт», расположенного по адресу: г.Брест, ул.Советская, д.73, и являются свидетелями конфликта, который произошёл в период времени с 01:20 до 02:00 часов 05.08.2019.











Лицам, которым что-либо известно о данном конфликте или которые узнали себя на фотографии, просьба сообщить сотрудникам милиции по телефонам: м.т.+375(29)7207426 Владислав Андреевич, р.т.27-59-21, м.т. дежурного 8236590, либо по телефону 102.













