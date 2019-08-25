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Устанавливаются очевидцы конфликтной ситуации около диско-клуба «Лофт»
26.08.2019 20:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОУР ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность граждан, которые 05.08.2019 находились на улице Советская, около диско-клуба «Лофт», расположенного по адресу: г.Брест, ул.Советская, д.73, и являются свидетелями конфликта, который произошёл в период времени с 01:20 до 02:00 часов 05.08.2019.
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ОУР ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личность граждан, которые 05.08.2019 находились на улице Советская, около диско-клуба «Лофт»,...
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