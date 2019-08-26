Застолье закончилось убийством

Источник материала: Радзiма

В Заволочицах произошло чрезвычайное происшествие. Во вторник, 20 августа, правоохранители остановили иномарку, в багажном отделении автомобиля в мешке было тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. После этого были задержаны двое мужчин и женщина. На момент задержания они были пьяны — в крови каждого более 3 промилле алкоголя. Комментируя ситуацию, исполняющий обязанности начальника Глусского РОСК Дмитрий Свиридов пояснил, что все фигуранты, в том числе погибший мужчина, — жители Минска. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Выяснилось, что 19 августа в Заволочицах подозреваемые вместе с потерпевшим распивали спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчине нанесли травмы, от которых он скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, подельники решили избавиться от погибшего, положили тело в багажник его же автомобиля и поехали. Идет расследование.