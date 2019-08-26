В Клецком районе трое убили престарелого мужчину. Он не дал им денег на выпивку

Источник материала: Tut.by

В Клецком районе 23 августа односельчанин пришел проведать 83-летнего соседа — и нашел его мертвым на полу в доме. Приехавшая опергруппа сразу поняла: мужчину убили, сообщает СК.



Фото: СК

Согласно заключению экспертов, хозяину были причинены множественные телесные повреждения — он умер от них за сутки до того, как нашли тело.

Следователи возбудили уголовное дело по п. 2 ч.2 ст. 139 УК (Убийство заведомо престарелого лица).

Причастны к совершению преступления могут быть трое неработающих жителей Клецкого района. Двое 30-летних мужчин и 33-летняя женщина задержаны.

Предполагают, что подозреваемые целенаправленно приехали к потерпевшему из соседней деревни. Ночью через окно проникли в его дом и стали просить денег на спиртное. Когда получили отказ, то жестоко избили престарелого мужчину, взяли бензокосу, которую потом продали.

Идет следствие.