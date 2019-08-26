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Уголовная ответственность несовершеннолетних за угон транспортного средства

27.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, несовершеннолетние Х.и К. обвинялись в том, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя в группе и по предварительному сговору, в период времени с 22 часов 12.01.2019 до 02 часов 13.01.2019 , находясь возле д. 66 по ул. Харченко в а.г. Кищина Слобода Борисовского района, неправомерно завладели автомобилем «Лада», принадлежащем ОАО «Агрофирма им. Суворова», стоявшем возле вышеуказанного дома, завели двигатель автомобиля и без цели хищения совершили поездку на нем до д. Подберезье Борисовского района, где были задержаны сотрудниками ГАИ Борисовского РУВД.

Допрошенные в судебном заседании обвиняемые Х.и К. виновными себя признали и пояснили, что вечером 12 января 2019 года вместе употребляли пиво, после чего Х. предложил К. отвезти его домой на автомашине «Лада», которой пользуется его мать. На его предложение К. согласился, они вместе откатили автомобиль от дома, рядом с которым находился автомобиль, затем Х. сел за руль, К. на пассажирское сиденье и поехали в сторону д. Тимки Борисовского района, однако возле д. Подберезье были остановлены и задержаны сотрудниками ГАИ Борисовского РУВД. Понимали, что совершили угон, так как разрешение взять автомобиль у матери Х. не спрашивал, ключи от автомобиля взял самовольно.

Кроме полного признания вины обвиняемыми их виновность была полностью подтверждена показаниями свидетелей и иными письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Приговором суда Борисовского района от 02.05.2019 Х. и К. признаны виновными в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения (угоне), совершенном группой лиц по предварительному сговору и на основании ч. 2 ст. 214 УК каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В силу ч. 1 ст. 77 УК исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено на 1 год. Суд обязал Х. и К. в течение срока отсрочки не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства, периодически являться в этот орган для регистрации.

Приговор вступил в законную силу.

Санкция ч. 2 ст. 214 УК предусматривает следующие виды наказаний для несовершеннолетних: ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса  Ю.И.Чиж

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению несовершеннолетних жителей Борисовского района Х., 2004 г.р.,...
 
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