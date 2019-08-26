Государственная лесная охрана за прошедшую неделю ликвидировала 16 пожаров

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Наибольшее количество возгораний произошло на юге страны: леса в Брестской области горели 6 раз, в Минской – 4, в Гомельской и Гродненской – по 3 раза. В Витебской и Могилевской областях случаев возгораний в лесном фонде зафиксировано не было. Все очаги были оперативно потушены.

Отметим, что всего с начала года в лесном фонде произошло 565 лесных пожаров. В пожароопасный сезон государственная лесная охрана – более 13 тысяч человек - переведена на усиленный вариант несения службы.

В нынешнем году ситуация с лесными пожарами обусловлена нехарактерными климатическими условиями весеннего периода. Солнечная погода одновременно с порывистым ветром привели к тому, что лесохозяйственные учреждения уже во второй декаде марта приступили к тушению лесных пожаров.

Для ликвидации лесных пожаров в системе Минлесхоза задействованы 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.