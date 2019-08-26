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В Борисовском районе правоохранители уничтожили 620 кг конопли

27.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Целое поле каннабиса правоохранители обнаружили вблизи д.Оздятичи Борисовского района. Конопля там росла на территории около двух гектаров. Правоохранители в течение дня лик­ви­диро­вали все зап­ре­щен­ные по­севы.

К ликвидации рассады, из которого производят множество психотропных веществ: марихуану и гашиш, стражи порядка подошли серьезно. Подогнали специальную технику, полностью выкосили поле и уничтожили каннабис. Для утилизации конопли были приобщены работники местного сельскохозяйственного предприятия Борисовского района.

Ежегодно сотрудники милиции проверяет сотни гектаров общественных полей, тысячи приусадебных участков. Владельцам незаконных посевов может грозить штраф в размере до двадцати базовых величин.

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
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