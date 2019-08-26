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В Брагинском районе мальчик с мамой сжигал во дворе мусор - и решил бросить в костер бутылку с бензином
Источник материала: Tut.by
В Брагинском районе школьник и его мать сжигали во дворе мусор. В итоге мальчик получил ожоги,
Инцидент произошел вечером 26 августа. Женщина и ее 11-летний сын наводили порядок на личном подворье и сжигали мусор. В какой-то момент ребенок бросил в огонь пластиковую бутылку с остатками бензина, произошла вспышка — мальчик получил ожоги.
Школьника госпитализировали в местную больницу.
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В Брагинском районе мальчик с мамой сжигал во дворе мусор - и решил бросить в костер бутылку с бензином
В какой-то момент ребенок бросил в огонь пластиковую бутылку с остатками бензина, произошла вспышка - мальчик получил ожоги.
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