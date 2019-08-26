В Брагинском районе мальчик с мамой сжигал во дворе мусор - и решил бросить в костер бутылку с бензином

Источник материала: Tut.by

В Брагинском районе школьник и его мать сжигали во дворе мусор. В итоге мальчик получил ожоги, рассказали в МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел вечером 26 августа. Женщина и ее 11-летний сын наводили порядок на личном подворье и сжигали мусор. В какой-то момент ребенок бросил в огонь пластиковую бутылку с остатками бензина, произошла вспышка — мальчик получил ожоги.

Школьника госпитализировали в местную больницу.