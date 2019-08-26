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МНС инициировало в Бресте рабочую встречу по проблеме нелегального извоза

27.08.2019 17:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области сегодня состоялась рабочая встреча с субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси, передает корреспондент БЕЛТА.

МНС инициировало в Бресте рабочую встречу по проблеме нелегального извоза

Мероприятие инициировано Министерством по налогам и сборам. Как пояснил заместитель министра Владимир Муквич, это первая такая встреча с бизнесом в области. "Проблемы более-менее везде однотипны. Учитывая, что из Брестского региона очень много обращений на прямые линии, было принято решение провести выездное совещание именно здесь. Речь идет о неравной конкуренции. Только контрольными мероприятиями ни одну проблему, причем такую сложную, как нелегальный извоз, не решить. Нужны общие усилия с субъектами, которые осуществляют эту деятельность легально", - подчеркнул замминистра.

За январь-июль сотрудники налоговых органов Брестской области установили 32 факта нарушения законодательства в сфере перевозок пассажиров. Сумма штрафов составила Br5,3 тыс. (за аналогичный период 2018-го - 25 фактов нарушений, сумма штрафов - Br2,8 тыс.). "В текущем году инспекторами установлено 55 фактов незаконной предпринимательской деятельности в этой сфере. Вынесено 37 предупреждений, доначислено Br5 тыс., арестовано 15 автотранспортных средств. В 18 случаях виновные привлечены к административной ответственности на общую сумму Br9,7 тыс. При этом средний размер штрафа составил Br510, при повторно выявленных фактах - Br1147. Во всех случаях конфискация транспортных средств судом не применялась", - сказал заместитель начальника ИМНС по Брестской области - начальник управления оперативных мероприятий Павел Брилевский.

В диалоге приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, в адрес которого также поступает много обращений от перевозчиков. Заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Андрей Гладкий одним из проблемных считает вопрос оказания услуг, связанных с так называемой арендой транспортного средства с экипажем. "С участием других заинтересованных государственных органов мы подготовили предложения в части урегулирования вопроса по аренде транспортного средства с экипажем. Соответствующие предложения направлены в Совет Министров о возможной корректировке в том числе Гражданского кодекса и подготовке акта главы государства, который бы урегулировал эти вопросы. По нашему мнению, необходимо четкое отнесение данного вида услуг (аренда транспортного средства с экипажем) к тому или иному виду перевозок пассажиров. Мы будем последовательно этот вопрос решать", - отметил он.

В Беларуси на 1 июля услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси оказывали свыше 6,3 тыс. субъектов хозяйствования (118% к уровню соответствующего периода прошлого года), в том числе 5,5 тыс. (87%) индивидуальных предпринимателей. За I полугодие от этой категории плательщиков в бюджет поступило Br6,2 млн налогов. Принятые государством меры по либерализации законодательства в данной сфере способствуют развитию рынка и повышению доступности услуг такси для населения. Так, соотношение между тарифом за 1 км пробега автомобиля-такси и одну автомобильную перевозку пассажира в регулярном (городском) сообщении сейчас составляет 1,2 раза, это почти в 2 раза ниже, чем в 2013 году.

 
 
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  В инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области сегодня состоялась рабочая встреча с субъектами хозяйствования, которые осуществляют...
 
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