В Минске подросток направил струю газа из баллончика на мальчика и поджег ее - ребенок в больнице

Источник материала: Tut.by

Днем 27 августа в больницу скорой медицинской помощи поступил ребенок с ожогами. О происшествии медики сообщили в МЧС.

Около 13.35 в районе столичной улицы Волгоградской, 5, к 9-летнему мальчику подошел незнакомый подросток с аэрозольным баллончиком. Он направил струю газа в направлении мальчика, поджег ее зажигалкой — ребенок получил ожоги.

Прохожие вызвали скорую. После осмотра мальчика госпитализировали с ожогом бедра.

Милиция проводит разбирательство по факту происшествия.