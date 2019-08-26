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В Минске подросток направил струю газа из баллончика на мальчика и поджег ее - ребенок в больнице
Источник материала: Tut.by
Днем 27 августа в больницу скорой медицинской помощи поступил ребенок с ожогами. О происшествии медики
Около 13.35 в районе столичной улицы Волгоградской, 5, к 9-летнему мальчику подошел незнакомый подросток с аэрозольным баллончиком. Он направил струю газа в направлении мальчика, поджег ее зажигалкой — ребенок получил ожоги.
Прохожие вызвали скорую. После осмотра мальчика госпитализировали с ожогом бедра.
Милиция проводит разбирательство по факту происшествия.
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Около 13.35 в районе улицы Волгоградской, 5, к 9-летнему мальчику подошел незнакомый подросток с аэрозольным баллончиком. Он направил струю газа в направлении...
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