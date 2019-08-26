В Минском районе устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого два человека погибли

Источник материала: Единство

Днем 25 августа 2019 года следственно-оперативная группа проводила неотложные следственные действия на автодороге «Минск - Витебск», где произошло столкновение двух автомобилей со смертельным исходом.

По предварительным данным следствия, 19-летняя жительница Минска управляла легковым автомобилем Skoda и двигалась с тремя пассажирами по автодороге М3 в направлении Минска. На 12-ом километре вблизи деревни Боровляны водитель не справилась с управлением, в результате заноса выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Land Rover, в котором находилось четыре человека, двое из которых - дети.

В результате происшествия 70-летняя пассажирка Skoda погибла на месте. Водитель Skoda, ребенок и 41-летняя пассажирка были доставлены в больницу, однако, спустя несколько часов 41-летняя женщина скончалась. Водитель Land Rover и трое его пассажиров госпитализированы и находятся под наблюдением медицинских работников.

В рамках возбужденного следователями уголовного дела по статье 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливаются причины и условия, предшествующие происшествию, степень тяжести полученных пострадавшими травм, проводятся иные следственные и процессуальные действия. С целью определения скоростного режима, технического состояния транспортных средств, механизма столкновения следователи назначили автотехнические, судебно-медицинские и иные экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ.

Следователи просит граждан, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Минский РОСК или по телефону: (017) 302-54-69.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног