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В Бешенковичах двое военнослужащих получили ожоги при возгорании двигателя катера

27.08.2019 22:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 августа в Бешенковичах (Витебская область) при маневре буксира загорелся двигатель катера — ожоги получили двое военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

«На объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск в населенном пункте Бешенковичи при маневре буксира произошло возгорание двигателя катера, в результате чего получили ожоги различной степени тяжести двое военнослужащих», — сказано в сообщении.

Военнослужащим оказали медицинскую помощь, угрозы для них нет, уточнили в ведомстве. Причины возгорания расследуются.

 
 
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Военнослужащим оказали медицинскую помощь, угрозы для них нет, уточнили в ведомстве.
 
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