В Рогачевском районе при валке леса погиб 39-летний мужчина

Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла 27 августа в деревне Дубрава Рогачевского района, сообщает газета «Свабоднае слова».

Во время валки леса на делянке, выделенной индивидуальному предпринимателю из Борисова, на одного из работников упало дерево. Из-за полученных травм мужчина скончался.

У погибшего, который проживал в деревне Серебрянка, остались жена и трое детей.

Следователи проводят проверку для установления обстоятельств происшествия.