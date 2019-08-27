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В Рогачевском районе при валке леса погиб 39-летний мужчина

28.08.2019 09:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла 27 августа в деревне Дубрава Рогачевского района, сообщает газета «Свабоднае слова».

Во время валки леса на делянке, выделенной индивидуальному предпринимателю из Борисова, на одного из работников упало дерево. Из-за полученных травм мужчина скончался.

У погибшего, который проживал в деревне Серебрянка, остались жена и трое детей.

Следователи проводят проверку для установления обстоятельств происшествия.

 
 
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У погибшего, который проживал в деревне Серебрянка, остались жена и трое детей.
 
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