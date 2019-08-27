В Гомеле уже неделю ищут пропавшую женщину. Вы ее не видели?

Источник материала: Tut.by

В Гомеле пропала женщина. Жанна Старотиторова ушла из дома 20 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Информацию о розыске разместил на своей странице Поисково-спасательный отряд «Симуран» .





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, об этом по телефонам: 8 (0232) 70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.