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В Гомеле уже неделю ищут пропавшую женщину. Вы ее не видели?
Источник материала: Tut.by
В Гомеле пропала женщина. Жанна Старотиторова ушла из дома 20 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Информацию о розыске разместил на своей странице
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, об этом по телефонам: 8 (0232) 70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.
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Жанна Старотиторова ушла из дома 20 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
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