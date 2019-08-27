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В Гомеле уже неделю ищут пропавшую женщину. Вы ее не видели?

28.08.2019 10:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле пропала женщина. Жанна Старотиторова ушла из дома 20 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Информацию о розыске разместил на своей странице Поисково-спасательный отряд «Симуран».


Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, об этом по телефонам: 8 (0232) 70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жанна Старотиторова ушла из дома 20 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
 
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