В Оршанском районе в поле сгорела сельскохозяйственная техника

Источник материала: Tut.by

В поле возле деревни Краснопольцы Оршанского района 27 августа сгорел пресс-подборщик, сообщает МЧС.





Пресс-подборщик, прицепленный к трактору, убирал солому в поле. До прибытия спасателей механизаторы отцепили трактор от пресс-подборщика и пытались потушить огонь с помощью огнетушителей, однако не справились.

Никто из работников не пострадал, но машина повреждена.

Техника принадлежит сельскохозяйственному предприятию «Агрокомбинат «Юбилейный».

Причину пожара устанавливают.