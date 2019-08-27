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В Оршанском районе в поле сгорела сельскохозяйственная техника
Источник материала: Tut.by
В поле возле деревни Краснопольцы Оршанского района 27 августа сгорел пресс-подборщик,
Пресс-подборщик, прицепленный к трактору, убирал солому в поле. До прибытия спасателей механизаторы отцепили трактор от пресс-подборщика и пытались потушить огонь с помощью огнетушителей, однако не справились.
Никто из работников не пострадал, но машина повреждена.
Техника принадлежит сельскохозяйственному предприятию «Агрокомбинат «Юбилейный».
Причину пожара устанавливают.
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Пресс-подборщик, прицепленный к трактору, убирал солому в поле.
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