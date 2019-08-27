Жительница Барановичей взяла кредит в банке и «забыла» о нем

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратилась местная жительница, 1986 года рождения, которая сообщила, что неустановленное лицо от ее имени заключило кредитный договор с банком на сумму 2 000 рублей. С ее слов, об этом она узнала после того, когда начали поступать телефонные звонки от работников банка с требованиями о ежемесячных платежах по кредиту, а также уплаты процентов за несвоевременную оплату. Женщина пояснила, что никаких кредитов она не брала, и кто мог заключить договор от ее имени, она не знает.





С целью установления истины по данному делу в Барановичский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз назначена почерковедческая экспертиз. На основании предоставленных сравнительных образцов специалистом установлено, что подписи в документе (анкете-заявлении) выполнены самой заявительницей.

Действиям женщины правоохранительными органами будет дана правовая оценка.

В экспертной практике встречаются случаи, когда на исследование поступают документы, содержащие подпись, от которой в дальнейшем отказывается сам исполнитель с целью извлечения выгоды. Использование экспертных методик позволяет установить исполнителя при условии предоставления сравнительных образцов. За 7 месяцев текущего года экспертами Брестской области проведено 204 почерковедческие экспертизы (за 2018 – 372).