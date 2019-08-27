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Розыск
28.08.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Ленинским РОВД г. Могилева устанавливается местонахождение без вести пропавшего Павлюкова Андрея Викторовича, 16.09.1968 г.р., который в январе 2019 года выехал в Российскую Федерацию на заработки, а с 19.06.2019 года, находясь на территории Российской Федерации, г. Москва, перестал отвечать на звонки по мобильному телефону и до настоящего времени его место нахождение неизвестно.
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Ленинским РОВД г. Могилева устанавливается местонахождение без вести пропавшего Павлюкова Андрея Викторовича, 16.09.1968 г.р., который в январе 2019 года выехал
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