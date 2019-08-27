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28.08.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Ленинским РОВД г. Могилева устанавливается местонахождение без вести пропавшего Павлюкова Андрея Викторовича, 16.09.1968 г.р., который в январе 2019 года выехал в Российскую Федерацию на заработки, а с 19.06.2019 года, находясь на территории Российской Федерации, г. Москва, перестал отвечать на звонки по мобильному телефону и до настоящего времени его место нахождение неизвестно.
Его приметы: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волос короткий, темно-русый, глаза карие.
Обращаемся к жителям г. Могилева и области, имеющим какую-либо информацию о возможном местонахождении гражданина Павлюкова А.В. с просьбой сообщить по тел.: 644-232, 644019 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ленинским РОВД г. Могилева устанавливается местонахождение без вести пропавшего Павлюкова Андрея Викторовича, 16.09.1968 г.р., который в январе 2019 года выехал
 
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