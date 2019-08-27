Уборочная – горячая пора не только для аграриев

Источник материала: Кричевская жизнь

Одной из важнейших отраслей экономики Республики Беларусь, направленной на обеспечение населения продовольствием, является сельское хозяйство, от состояния дел в которой зависит продовольственная безопасность страны. Развитость и продуктивность сельскохозяйственного производства, внедрение интенсивных технологий выращивания сельс­кохозяйственных культур влияют на сбалансированность экономики государства, его продовольственную независимость.

Гарантией успешной экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий является планомерное наращивание производственного потенциала как в животноводстве: увеличение дойного стада КРС, приплода телят, наращивание объемов производства молока, проведение качественных и своевременных ветеринарных эпизоотических мероприятий в целях уменьшения непроизводительного выбытия КРС, так и в растениеводстве: увеличение площади обрабатываемых сельскохозяйственных культур, создание прочной кормовой базы, повышение урожайности востребованных на внутреннем и внешних рынках культур.

В соответствии с п. 73 Прог­раммы социально-экономического развития Кричевского района на 2016-2020 годы, утвержденной решением районного Совета депутатов от 25.07.2017 № 45-3 (ред. от 18.06.2018), первостепенными задачами развития сельского хозяйства района в период до 2020 года являются повышение производительности труда в сельс­ком хозяйстве; увеличение объемов производс­тва и реализации сельскохозяйс­твенной продукции; совершенствование структуры машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций; улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих производство продукции сельского хозяйства. Согласно приложению № 6 к указанной Прог­рамме, на 2019 год запланировано увеличение индекса производства сельскохозяйс­твенной продукции в растениеводстве на 0,9% к прош­лому году или со 107,5% до 108,4%; увеличение производительности труда по валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве с 113,9 — 114,4% в 2018 году до 114,4 — 115,4% в 2019 году.

Достижение поставленных задач и наращивание объемов производства в сельском хозяйстве во многом зависят от плодородия и состава посевных площадей, наличия в хозяйствах исправной сельскохозяйственной техники, достаточного количества ГСМ, минеральных удобрений, средств химической защиты, качественного семенного фонда, надлежащей исполнительской дисциплины как рабочего, так и руководящего звена хозяйств, соблюдения аграрных сроков проведения сельскохозяйс­твенных работ.

Прокурором района в период с 06.08.2019 г. по 15.08.2019 г. проведены проверочно-рейдовые мероприятия по вопросам соблюдения сельскохозяйственными предприятиями Кричевского района ветеринарно-санитарного законодательства при содержании сельс­кохозяйственных животных, обеспечения законности в период проведения уборочной кампании 2019 года. Проверке были подвергнуты ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» и КСУП «Малятичи-АГРО».

Проверочные мероприятия показали, что сельскохозяйственными предприятиями района по состоянию на 15.08.2019 г. убрано зерновых и зернобобовых культур площадью 9483 га или 83,9%, из числа которых 333 га переведено в кормовую группу. Осталось убрать 1824 га. Намолочено 25997,8 т зерна, средняя урожайность – 27,4 ц/га. Наименьший процент уборки зернобобовых по-прежнему отмечается в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб»: на указанную дату урожай убран на площади 856 га из 1143, или 77,3% от плана.

Недопустимо низкими темпами в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» осуществляется подготовка почвы под сев озимых культур, где на 15.08.2019 г. подготовлено всего лишь 20 га, или 7% к плану. Не выдерживает никакой критики организация работы по посеву озимых сельскохозяйственных культур. Так, на момент проверки установлено отставание от графика посева на 140 га (по графику – 150 га, факт – 10 га, или 3% к плану).

В КСУП «Малятичи-АГРО» убрано зерновых и зернобобовых культур с полей площадью 3584 га, или 80,8%. После ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» это является наименьшим показателем среди сельскохозяйственных организаций района. Руководителем сельхозпредприятия принимается недостаточно мер по своевременной подготовке почвы под сев озимых культур, где по состоянию на 15.08.2019 г. подготовлено 245 га, или 27% к плану. Отставание от графика посева озимых сельскохозяйственных культур составляет 258 га (по графику – 493 га, факт – 235 га, или 26%). В указанной организации имеет место наихудший показатель среди сельхозпредприятий по заготовке кормов. Так, на момент проверки заготовлено 4392 т кормовых единиц из 15394 т запланированных (необходимых для содержания скота), или 28,5%, что составляет 9,4 ц к.ед. на условную голову при потребности не менее 25–30 ц к.ед.

Указанным отрицательным производственным показателям во многом способствовали халатное, безответственное отношение руководителей проверенных хозяйств и должностных лиц управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома к исполнению возложенных обязанностей, серьезные просчеты в организации и планировании хозяйс­твенной деятельности предприятий.

Прокурором выявлен ряд нарушений и недостатков, не позволяющих предприятиям добиться высоких экономических показателей и выполнить поставленные Главой государства перед АПК задачи. Так, на момент проверки 06.08.2019 г. зерносушильный комплекс в дер. Ивановка ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» не подключен к газовому оборудованию (топливу), в связи с чем не эксплуатируется. Основная причина неподключения комплекса к газовому топливу – отсутствие денежных средств на оплату обслуживающей организации, рабочий персонал не прошел обучение для работ на зерносушильном комплексе. Со стороны и.о. директора П.Е.Рыбчинского действенных, своевременных мер для пуска в эксплуатацию зерносушильного комплекса не принято.

В ходе обследования силосно-сенажных траншей и мест хранения кормов в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» и КСУП «Малятичи-АГРО» установлены грубые нарушения требований Технологического регламента, технического обеспечения и технологических карт заготовки кормов из трав. На указанных объектах обнаружен сенаж, заготовленный в полимерную упаковку, герметичность которой нарушена, что может привести к порче кормов и причинению предприятию значительного материального ущерба. Проверкой в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» выявлены факты неудовлетворительного состояния сенажных траншей.

Сложившаяся ситуация в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» и КСУП «Малятичи-АГРО» с наличием минеральных удобрений не позволяет осуществить озимый сев урожая в соответствии с технологией, что неминуемо приведет к потерям урожая в 2020 году.

При обследовании машинно-тракторных парков указанных хозяйств были выявлены вопиющие факты бесхозяйственнос­ти и нерадивого отношения работников предприятия к государственному имуществу: сельскохозяйственная техника при постановке на временное хранение не очищается от грязи, ее своевременный ремонт и обслуживание не производятся.

Результаты проверки этих сельхозпредприятий взяты прокурором на контроль.

Леонид Палевич,

прокурор района

советник юстиции.