Не стать жертвой мошенников при реализации сельхозпродуктов

Источник материала: Полесская правда



По итогам 7 месяцев 2019 года на территории Пинского района произошел рост числа зарегистрированных фактов мошенничеств с 0 в 2018 году до 8 за аналогичный период времени 2019 года. Все зарегистрированные факты таковых противоправных деяний раскрыты.

Что же такое мошенничество?

Мошенничество (ст. 209 УК Республики Беларусь) – завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Хищение путем мошенничества отличается от всех других форм хищения тем, что способом нарушения отношений собственности является обман или злоупотребление доверием. При мошенничестве лицо, в ведении или под охраной которого находится имущество, само добровольно передает имущество или право на имущество виновному под влиянием обмана и злоупотребления доверием.

Субъектом мошенничества может быть только частное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Мошенничество относится к одному из тех видов преступлений, которое имеет глубокие исторические корни. Обман извечно использовался преступниками в своих корыстных целях. В качестве одного из перспективных направлений снижения количества и общественной опасности данных преступлений в нашей стране является его предупреждение.

Мошенничество имеет свои отличительные черты, позволяющие отграничивать его от иных составов хищения. Одна из таких черт – получение мошенником имущества от потерпевшего, добровольно его передающего с осознанием правомерности просьбы или требования мошенника либо сознательно идущего на это из других побуждений. Вторая – обязательное воздействие на психику другого лица с целью приведения его в заблуждение относительно каких-либо обстоятельств.

Из 8, зарегистрированных на территории Пинского района фактов хищений путем мошенничества, 7 совершены одним лицом, гражданином «С..» и в 6 случаях последний мошенническим путем завладевал сельхозпродукцией жителей района, в основном пожилые граждане (жители передавали последнему по заключенному договору, якобы для реализации продукцию, а гражданин «С» в последующем с ними не рассчитывался).

Так гражданин «С..» имея умысел на завладение имуществом путем обмана, заключил с гр-ом Кузьмичом В.В. договор купли-продажи на приобретение у первого 150 кг. чеснока с условием оплаты не позднее 14 дней со дня передачи товара и в итоге взятые на себя обязанности по выплате стоимости товара не выполнил, при этом распорядился чесноком по своему усмотрению (реализовал его).

Потерпевших от мошенничества можно дифференцировать в зависимости от разных оснований по группам и подгруппам.

По характеру связей, отношений потерпевшего с преступником до, во время и после совершения преступления различают:

а) потерпевшего, который не находится в связи, отношении субъектом преступления (например, мошенничество совершено незнакомым лицом и без относительного знакомства), как приведено в примере;

б) потерпевшего, который находится в связи, отношении с субъектом мошенничества (например, мошенничество совершается знакомым потерпевшего);

Так, в текущем году возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2019 УК РБ отношении гр-на «Щ..» который в период с апреля 2018 года по ноябрь 2018 года, воспользовавшись доверительным отношением граждан: Ф., З., Я., Л., О., С. и иных граждан, под предлогом получения денежных средств долг на непродолжительный период, в отсутствие реальной возможности и заранее не намереваясь выполнить принимаемые на себя обязательства, злоупотребляя доверием вышеуказанных граждан завладел принадлежащими им денежными средствами на общую сумму 31 990 рублей и 1500 долларов США.

В зависимости от степени вовлеченности потерпевшего в процесс совершения преступления и характера его действий целесообразно выделять следующие группы потерпевших:

а) наивные, доверчивые люди;

б) лица, жаждущие получения «легких денег», как правило, без желания приложить адекватные силы;

в) лица, склонные к совершению противоправных действий.

Отдельные потерпевшие от мошенничества сами желают совершить незаконные действия и, тем самым, идеально подходят в качестве «жертвы». Речь в данном случае идет о третьей группе потерпевших, которые становятся жертвами мошенников исключительно в силу своей тяги или склонности к противоправному поведению. Такие «потерпевшие» быстро обнаруживаются мошенниками и либо становятся их жертвами, либо используются в качестве элемента, обеспечивающего создание обстановки для совершения преступления.

Таким образом, мошенниками, как правило, являются хорошими знатоками психологии и при совершении преступлений используют человеческие слабости, для того чтобы обмануть или войти в доверие к людям, необходимо знать их психологию. Эффективность применения обмана зависит от использования мошенниками личностных особенностей обманываемого. Несмотря на схожесть биологической и социальной природы людей, индивидуальные различия довольно велики. Соответственно к каждому человеку существует свой «ключик», позволяющий проникнуть в глубины его души и воздействовать на его мысли и поступки. Опытные мошенники хорошо разбираются в поиске таких «ключей». Набор данного инструментария достаточно известен. Это, в первую очередь, знание свойств и качеств потенциальных жертв мошенничества и их проблем. Обманывая, мошенники говорят и делают то, что хочет их жертва.