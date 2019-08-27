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Аварийно-ремонтные службы энергетиков ведут работы по возобновлению горячего водоснабжения в Пинске

28.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Аварийно-ремонтные службы энергетиков ведут работы по возобновлению горячего водоснабжения в Пинске
В настоящее время работают аварийно-ремонтные службы энергетиков, часть повреждений устранено и возобновлено горячее водоснабжение. Об этом сообщается на сайте Пинского горисполкома.

В связи с производством работ отключено горячее водоснабжение ряда жилых домов города: ул. Брестская, 66, 68, 70, ул. Ленина, 14, 49, пл. Ленина, 33, 35а, ул. Гоголя, 22, 36, 40, 44а, 44, ул. Шубитидзе, 18, ул. Партизанская, 33, ул. Урицкого, 13, 24, 26, 28, 34, 36, 40, ул. Железнодорожная, 56, 58, 76, 78, 104, ул. Пушкина, 3,12, 21, ул. Кустарная 32, ул. Восточная, 2, 4, ул. З.Космодемьянской, 34, 55, 57, 59, ул. Владимирская, 8, 13, ул. Дзержинского, 25, 25а, 29, ул. Ломоносова, 5, 7, 18, ул. Медовая, 2, ул. Коржа, 10, ул. ИПД, 48, 57, 71, ул. Ровецкая, 4, ул. Советская, 3, 5, ул. Днепровской Флотилии, 61, ул. Куликова, 30, ул. Завальная, 9, 13, ул. Спортивная, 3а.

Пинские тепловые сети в кратчайшие сроки планируют завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу горячей воды потребителям.

Пинские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные временные неудобства.

По информации сайта Пинского горисполкома.

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