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За 7 месяцев в Минской области на железной дороге пострадали 64 человека

28.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В результате несчастных случаев в январе — июле на объектах ж/д транспорта Минской области пострадали 64 человека (за аналогичный период 2018-го — 61), 26 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

— С начала года погибли 34 человека, 17 получили травмы. Остальные 13 человек — те, кто покончил с собой или пытался совершить самоубийство, — рассказал старший прокурор, отметив, что основной причиной трагедий является нарушение самими людьми правил поведения на железной дороге. — Не стоит забывать, что объекты ж/д транспорта относятся к категории повышенной опасности. В связи с этим необходимо помнить об элементарных мерах безопасности при нахождении вблизи железнодорожных путей. Нельзя переходить их в неустановленных местах, пролезать под подвижным составом или перелезать через вагоны и цистерны, распивать спиртные напитки или находиться на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Николай Рыжиков также сообщил, что за 7 месяцев текущего года 7090 граждан были привлечены сотрудниками ОВД к административной ответственности за нарушение ч. 5 ст. 18.3 КоАП, еще 1161 человек — за нарушение ст. 18.15. Он напомнил: проход по железнодорожным путям или нахождение на них в неустановленном месте влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин (ч. 5 ст. 18.3 КоАП), а нарушение водителем правил проезда железнодорожного переезда — до 4 БВ (ст. 18.15 КоАП).

Юлия Гавриленко

https://www.mlyn.by

 
 
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С начала года в центральном регионе увеличилось количество пострадавших на объектах железнодорожного транспорта, сообщил старший прокурор управления...
 
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