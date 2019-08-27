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Суд Борисовского района рассмотрит дело о перемещении через границу крупной партии наркотиков

28.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Перед судом предстанут белорус, житель Бреста, и гражданин Германии. Их задержали сотрудники Борисовского РУВД и СПБТ "Алмаз" в марте этого года на территории Борисовского района. В скрытой нише используемого ими автомобиля нашли крупную партию гашиша и кокаина, стоимость которой на черном рынке составляет около 30 тыс. евро.

Установлено, что обвиняемые в составе международной организованной группы занимались незаконным оборотом наркотических средств: приобретали их в государствах Европейского союза, хранили и перевозили по территории Беларуси и реализовывали в России. У каждого участника группы была своя роль и обязанности.

Действия обвиняемых квалифицированы как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, в составе организованной группы. Также их обвиняют в незаконном обороте и покушении на незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотиков.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Примененную ранее к фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

belta.by

 
Теги: Брест
 
 
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Прокуратура Минской области направила в суд Борисовского района уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического...
 
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