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Устанавливается личность парня, причастного к драке 6 августа на ул. Советской в Бресте

28.08.2019 16:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, причастного к драке, произошедшей 06.08.2019 на ул. Советской в г. Бресте.

Устанавливается личность парня, причастного к драке 6 августа на ул. Советской в Бресте

При наличии информации о данном лице сообщить по телефону: +375336288833 Александр Сергеевич

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, причастного к драке, произошедшей 06.08.2019 на ул. Советской в г. Бресте. При наличии...
 
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