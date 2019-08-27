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Устанавливается личность парня, причастного к драке 6 августа на ул. Советской в Бресте
28.08.2019 16:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, причастного к драке, произошедшей 06.08.2019 на ул. Советской в г. Бресте.
При наличии информации о данном лице сообщить по телефону: +375336288833 Александр Сергеевич
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность парня, причастного к драке, произошедшей 06.08.2019 на ул. Советской в г. Бресте. При наличии...
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