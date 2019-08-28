В Глуске опять горел автомобиль

Источник материала: Радзiма

В субботу, 24 августа, около 14 часов на улице Кирова загорелся автомобиль «БМВ-525». На месте происшествия работали спасатели Глусского РОЧС и сотрудники отделения ГАИ РОВД. Возгорание произошло напротив здания ГАИ, поэтому первыми на помощь пришли госавтоинспекторы, которые с помощью огнетушителей быстро сбили пламя, не дав ему распространиться по всей машине. В итоге в иномарке полностью выгорел моторный отсек. После детального осмотра автомобиля и разговора с владельцем иномарки, 21-летним жителем Турино, сотрудники ГАИ предварительно пришли к выводу, что возгорание могло произойти из-за неисправной топливной системы. Перед тем как загорелся моторный отсек, водитель заметил, что из-под капота идет дым, затем услышал запах бензина в салоне и хлопок. В ГАИ отметили, что машина была на транзитных номерах и приобретена 22 августа.

Это уже четвертый автомобиль, который загорелся в Глусском районе с начала года.