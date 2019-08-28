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В водохранилище Дрозды утонул иностранный студент
Источник материала: Tut.by
Вечером 28 августа в МЧС позвонил мужчина и рассказал, что на водохранилище «Дрозды» возле дамбы нырнул парень и больше не всплыл. Через час нашли его тело,
Звонок спасателям поступил в 19.40. По словам очевидца, пропал парень, который прыгнул в воду возле дамбы. Когда на место прибыл МЧС, на поверхности никого не было, и поиск под водой начали сотрудники ОСВОД.
Через час, в 20.53, парня без признаков жизни нашли на глубине 4 метров, на расстоянии 5 метров от берега. Медики лишь констатировали его смерть.
Погибшим был иностранный студент, ему было 18 лет.
Напомним, ныряние с самой дамбы на водохранилище категорически запрещено.
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По словам очевидца, он нырял возле опасной дамбы.
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