В водохранилище Дрозды утонул иностранный студент

Источник материала: Tut.by

Вечером 28 августа в МЧС позвонил мужчина и рассказал, что на водохранилище «Дрозды» возле дамбы нырнул парень и больше не всплыл. Через час нашли его тело, сообщает Минское городское управление МЧС.





Звонок спасателям поступил в 19.40. По словам очевидца, пропал парень, который прыгнул в воду возле дамбы. Когда на место прибыл МЧС, на поверхности никого не было, и поиск под водой начали сотрудники ОСВОД.

Через час, в 20.53, парня без признаков жизни нашли на глубине 4 метров, на расстоянии 5 метров от берега. Медики лишь констатировали его смерть.





Погибшим был иностранный студент, ему было 18 лет.

Напомним, ныряние с самой дамбы на водохранилище категорически запрещено.