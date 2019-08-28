В Гомельском районе в поле сгорел трактор

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе в поле во время работы загорелся трактор. Спасти технику не удалось. Подробности сообщили в МЧС.





Инцидент произошел вечером 28 августа возле деревни Мостище Гомельского района.

Сначала работники предприятия попытались самостоятельно сбить пламя, однако результата их старания не принесли и они вызвали спасателей.

Прибывшие к месту возгорания работники МЧС потушили технику, но восстановлению она уже не подлежит. Рассматриваемая версия возникновения пожара — механическое разрушение узлов, деталей.