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В Гомельском районе в поле сгорел трактор

29.08.2019 14:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе в поле во время работы загорелся трактор. Спасти технику не удалось. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел вечером 28 августа возле деревни Мостище Гомельского района.

Сначала работники предприятия попытались самостоятельно сбить пламя, однако результата их старания не принесли и они вызвали спасателей.

Прибывшие к месту возгорания работники МЧС потушили технику, но восстановлению она уже не подлежит. Рассматриваемая версия возникновения пожара — механическое разрушение узлов, деталей.

 
 
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В Гомельском районе в поле во время работы загорелся трактор. Спасти технику не удалось.
 
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