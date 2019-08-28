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В Гомельском районе в поле сгорел трактор
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе в поле во время работы загорелся трактор. Спасти технику не удалось. Подробности
Инцидент произошел вечером 28 августа возле деревни Мостище Гомельского района.
Сначала работники предприятия попытались самостоятельно сбить пламя, однако результата их старания не принесли и они вызвали спасателей.
Прибывшие к месту возгорания работники МЧС потушили технику, но восстановлению она уже не подлежит. Рассматриваемая версия возникновения пожара — механическое разрушение узлов, деталей.
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В Гомельском районе в поле во время работы загорелся трактор. Спасти технику не удалось.
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